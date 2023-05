Karanasan sa MVIC Otis 

(Part 1)

Taon-taon, sumasailalim ang mga may sasakyan ng proseso ng pagpaparehistro nito.

Pakiramdam ko, kada taon din, may mga pagbabago sa sistema na nagpaparehistro at, sa teoriya, maganda ito, sapagka’t nangangahulugan dapat ito ng pagbuti ng proseso. Sa dami ng sa tingin kong maaring pagbutihin, mahaba-haba pa ang panahon na hihintayin ng publiko para lubos na maging maayos ang proseso.

Paano nga ba natin masasabi na maayos ang proseso? Sa larangan ng paglikingkod sa mga customer, maraming mga larangan ang maaring tingnan at pagbasehan. Karaniwang kasama dito ay ang mga tao na kalahok sa proseso, ang kapaligiran o kung saan nagaganap ang proseso, at ang proseso mismo.

Umpisahan natin sa mga tao na bumubuo ng proseso, sasabihin ng maski sino na may kaalaman sa customer service na dapat ang mga taong nagbibigay ng serbisyo ay presentable, propesyonal na kausap, may sapat na kaalaman sa kanilang ginagawa, at kaaya-ayang makitungo sa mga kliyente. Para naman sa kapaligiran, pangunahin dito ay ang accessibility nito o gaano kadali marating ito at ang pagiging kumbinyente nito para sa mga tumatangkilik ng serbisyo. At para naman sa proseso mismo, karaniwang pinagbabasehan ay ang haba ng oras na kailangang igugol para matapos ang proseso, ang bilang nga mga hakbang na kailangang sailaliman ng mga tao, ang hirap o dali ng mga hakbang at mga kinakailangan o requirements, ang pagiging patas ng pagtingin na kailangan makamit sa isang transaksyong pampubliko.

Sa aking pagsasaliksik ng proseso para dito, natagpuan ko sa social media ang pasilidad kung saan magkarugtong motor vehicle inspection center (MVIC) at pagpapa-rehistro sa Land Transportation Office (LTO). Maaring hindi na ito bago, nguni’t ngayong taon ko lang napagalaman na may ganito. Ang partikular na pasilidad na pinuntahan ko ay ang MVIC Otis sa may Paco, Maynila. Dahil bago ito para sa akin at maganda ang mga sinasabi ng mga tumangkilik na ng serbisyo dito, ayon sa social media, mataas ang aking inaasahan kalidad ng pasilidad at serbisyo. Ayon pa sa mga nabasa ko, natapos ang kanilang proseso sa inspeksyon sa loob ng 20 minuto.

Sa aking pagkasabik sumubok ng makabagong proseso ng pamahalaan, ilang araw pa lamang bago ako magpunta ay nagpa-appointment na ako sa kanilang online na sistema. Alas nuebe ng umaga ang aking piniling oras sa araw ng Lunes. Walang naging aberya ang paggawa ng appointment online—madali at mabilis.

Sa aktwal na proseso naman, natapos ang inspeksyon ng 20 minuto gaya ng sinabi ng mga nakasubok na sa kanila. Tama rin ang sinabi sa social media tungkol sa mga tao duon—maayos ang lahat ng mga nakausap ko. Sa kabuuan, may nakausap akong anim na tao—tatlo mula sa MVIC, isa mula sa Angkas, at dalawa mula sa LTO. Ang grado nila lahat ay 100% sa pagiging magalang, matulungin, maalam at pagiging kaaya-aya. Mabilis ang kanilang kilos, tama ang kanilang mga payo kaya walang oras na nasasayang. Maging ang taong taga-Angkas na naroon para magbigay ng tulong sa kanilang mga riders ay magiliw ding tumulong sa akin. Sa anumang punto ng buong proseso, hindi ako nakaramdam ng pangamba na maaring madaya ako sa proseso. Hindi ko rin naranasan na may nagpaparinig o tahasang humihingi ng pang-merienda. Nanghihinayang ako at hindi ko nakuha ang kanilang mga pangalan para man lang ay mabigyan ko sila ng pagkilala dito.

Sana dumami pa kayo! Mabuhay kayong mga taga MVIC Otis!