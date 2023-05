Hopeful Stakes Race tigasin mga kalahok

MULING magkakampihan sina Boat Buying at Winner Parade sa magaganap na 2023 PHilracom “Hopeful Stakes Race” na aarangkada sa Hunyo 10 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni class A rider Kelvin Abobo at John Alvin Guce sina Boat Buying at Winner Parade, ayon sa pagkakasunod, upang labanan ang siyam pang tigasing kabayo sa distansiyang 1,800 metro.

Maliban kina Boat Buying at Winner Parade, ang ibang inaasahang lalahok ay sina Badboy MJ, Borrowed Heaven, Chrome Bell, Domsat Seven, Easy Does It, Glamour Girle, Grand Monarch, Rough Cut at Sandigan.

Nakalaan ang P1.5M guaranteed prize na ipamumudmod sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na inisponsoran ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni Chairman Reli De Leon.

Ayon sa komento ng mga karerista, posibleng magpakitang-gilas din ang mga kabayong Glamour Girle at Chrome Bell kaya tiyak na makakauha rin sila ng malaking suporta sa mga mananaya.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P900,000, mapupunta sa second placer ang P200,000 habang P100,000 sa third. (Elech Dawa)