Harmie Nicole Constantino kampeon sa Ladies Masters

KINORONAHAN ni Harmie Nicole Constantino ang sarili bilang reyna ng 1st ICTSI Villamor Philippine Ladies Masters sa halos parehas na paraan sa nakaraan niyang tagumpay sa Luisita, umahon sa pagkabaon at wagi ng dalawang palo kay Chihiro Ikdeda Biyernes ng hapon sa Villamor Golf Club sa Pasay.

At kinailangan ng 21-anyos na pambato ng Taguig ang magkakasunod na par sa huling limang butas sa pangsarang 74 upang kopoin ang korona sa mainit na rambol sa 221 total na may kalakip na P120K.

Muling nabulilyaso ang dalawang araw na lider na si Daniella Uy sa pagtatapos, nakatatlong dikit na double-bogey mula sa No. 15 pa-83 para mabitawan ang dalawang palong lamang at sualo sa tersera .

Sinalpak ni Ikeda ang day’s best 73 sa mas maagang flight upang hablutin ang segunda sa 223 at kubrahin ang P85K premyo kasama si erstwhile contender Korean Seoyun Kim na nagkalat din sa finish sa tatlong bogey pa-78 at saluhan sa pangatlo si Uy sa 226. May konsolasyon silang tig-P66K.

“I just stuck to and tried to execute my game plan – hit the fairways and make the putts,” suma ni Constantino. (Ramil Cruz)