Dingdong aligaga sa trabaho

Naka-14 days taping na ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes sa bago niyang primetime series na ‘Royal Blood’. Kung tama ang nalaman namin, ngayong June na ang pilot telecast nito sa GMA-7.

At ayon kay Dingdong, halos lahat daw sila sa set, kumportable na talaga sa isa’t isa.

“Halos pumi-peak na kami sa ‘Royal Blood’ taping. Meaning, siyempre sa umpisa, magwa-warm-up ka, mangangapa ka, pero ngayon, in the groove na kami at pinakamahalaga sa lahat ‘yung characters namin dahil binubuo ang ‘Royal Blood’ ng interesting characters ng magkakapatid at ‘yun ang talagang magdadala ng kuwento.

“Very, very exciting kapag nagsasama-sama sa isang screen kaming magkakapatid.”

May balita rin na wala raw halos love interest sa kabuuan ng serye si Dingdong?

“Meron din, meron din… pero nakatutok talaga ro’n sa suspense element ng kuwento,” sey niya.

Kinumpirma na rin ni Dingdong na magkakaroon ng break ang ‘Family Feud’. Agad din niyang nilinaw na ang break na ito ay hindi dahil magiging host siya ng ‘The Voice: Generations’.

“Hindi naman, halos magkakasabay rin siya. Kung babalik kami siguro 3rd or 4th quarter of this year, ‘yun din naman ang kasabay ng ‘The Voice’. So magsasabay talaga siya at some point. Baka ang hindi magkasabay ‘yung ‘Family Feud’ at ‘Royal Blood’,” sey ni Dong.

Work pa more talaga si Dingdong ngayon dahil may bali-balita na posibleng may Metro Manila Film Festival movie na pagsasamahan nila ni Marian Rivera under Star Cinema. Ayaw pang magsalita ni Dong tungkol dito. Eh, may ‘Firefly’ pa siya under GMA Public Affairs, huh.

Kinarir talaga ni Dingdong halos lahat ng projects niya this year.

“Ano ‘yon, siguro ang karamihan din do’n, ginawa ko rin dapat noong pandemic. Hindi nga tayo active no’ng time na ‘yon. Well, sana tuloy-tuloy na, especially sa movies. Kasi siyempre, gusto nating mabuhay na ang pelikulang Pilipino.”

Nakausap namin si Dingdong nang i-launch siya as global brand ng Police eyewear at watch.