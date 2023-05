Debbie tuloy ang laban kay Barbie

“Hindi pa tapos ang laban!”

Ito ang paglilinaw ng legal counsel ni Vivamax star Debbie Garcia sa ipinadalang official statement sa amin noong Thursday night (May 25).

Ang statement na ipinadala ni Atty. Catherine Amen ay naglalaman ng paglilinaw sa inilabas na balita ni Ogie Diaz sa vlog nito.

Naunang sinabi ni Ogie na na-dismiss na ang kasong isinampa ni Debbie laban kay Barbie Imperial.

Matatandaang unang naibalita sa aming column ang ‘catfight’ nina Barbie at Debbie noong nakaraang taon sa isang bar sa Quezon City kunsaan ay nagtamo raw ng mga sugat sa katawan si Debbie.

Sa pahayag ni Atty. Catherine, wala pa silang natatanggap na resolution.

“Please know that we have yet to receive a copy of the Resolution. So, we do not know the veracity of the resolution cited in the said vlog. The last time we checked, we were informed by the staff of the investigating prosecution that the case was still under review.”

Sabi pa ni Atty. Catherine, hinihintay pa nila ang “Order on the undated Motion to Reopen the Case filed by Ms. Imperial since the case was already submitted for resolution without her filing any responsive pleading.”

Bukod sa mga nabanggit, hindi rin daw dumalo si Barbie sa anumang hearing sa preliminary investigation ng kaso.

Muli, ipinagdiinan ng legal counsel ni Debbie na alam nilang malakas ang kanilang kaso lalo’t may mga ebidensya silang naisumite tulad ng mga testimonya ng ilang saksi at CCTV footages.

Samantala, kung totoo umanong nadismis ang kaso, muling maghahain ng ‘pleading’ ang kampo ni Debbie.

Hihintayin naman namin ang reaksiyon ng kampo ni Barbie tungkol sa pahayag na ito ng legal counsel ni Debbie at ilalabas namin ‘yon dito sa Abante.