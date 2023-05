DBM may nakasubing P18B calamity fund

Nakahanda na ang pondo ng Department of Budget and Management (DBM) para suportahan at tulungan ang mamamayan na maapektuhan ng bagyong Betty.

Ayon kay DBM secretary Amenah Pangandaman, mayroon pang P18.3 billion pondo para sa calamity fund, kasama na rito ang P1.5 billion na natira noong nakalipas na taon.

Tiniyak ng kalihim na nakahanda ang DBM na suportahan ang lahat ng disaster rescue at relief operations mula sa nabanggit na budget sa pamamagitan ng Quick Response Fund (QRF) ng iba’t ibang frontline government agencies.

Sa sandaling matapos ang bagyo at makumpleto ang damage assessment at rekomendasyon ay maaaring gamitin ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund (NDRRMF) sa ilalim ng 2023 national budget.

“Our government is prepared. We are ready to support all operations for disaster rescue and relief with the necessary budget,” ani Pangandaman.

Ang NDRRRMF ay maaari ring gamiting dagdag na pagkunan ng pondo ng quick reaponse fund ng mga ahensya sa sandaling mangalahati na lamang pondo ng mga ito pero nakadepende pa rin ito sa pag-apruba ng DBM.

Sinabi ni Pangandaman na mula Enero hanggang ngayong Mayo ay nakapagpalabas na sila ng P3.9 billion na calamity fund.

Batay sa abiso ng Pagasa, ang bagyong Betty ay maaaring magdulot ng matinding pag-ulan sa Cagayan Valley sa pagitan ng Linggo hanggang Martes sa susunod na linggo. (Aileen Taliping)