Anne napapraning kay Dahlia

Aminado si Anne Curtis na isa siyang overthinking momshie bilang first time mom nga siya sa anak na si Dahlia.

Sa guesting nga niya sa ‘Magandang Buhay’ ay inamin niyang hanggang ngayon ay nangangapa pa rin siya bilang ina.

“Wala naman kasi talagang manual para maging momshie. You are always concerned. Tama ba itong ginagawa ko? Mali ba ito?” sey ni Anne.

Marami nga siyang pagsubok na dinadaanan bilang bagong momshie.

Pero ang pinaka-challenge nga raw ay, “Which information or opinions you should trust. Minsan kasi nakaka-overwhelm na rin kung sino ang paniniwalaan mo.”

Sabi pa niya, hindi basta-basta dapat naniniwala sa mga comment na nakikita sa social media pati na rin sa mga experience ng mga kaibigan niya, lalo at hindi naman daw pare-pareho ang journey ng bawat isa.

Well, sinisigurado ni Anne na kahit magbalik acting na siya, at may ‘It’s Showtime’ pa, hinding-hindi niya pababayaan ang pagiging ina. (Dondon Sermino)