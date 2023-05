AFP Cavaliers lumapit sa UNTV Cup korona

LUMAPIT ang Armed Forces of the Philippines (AFP) Cavaliers sa pagsilo muli ng UNTV Cup crown nang itarak ang 62-58 win kontra Judiciary Magis sa Game 1 ng kanilang best-of-three finals series nitong Miyerkoles na nilaro sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Bakbakan ang dalawang koponan kung saan ay ilang beses nagpalit ng kalamangan pero sa bandang huli ay nanatili ang tikas ng Cavaliers matapos silang akbayan nina Darwin Cordero at Francis Regalado.

May tsansang sikwatin ng Cavaliers ang kanilang pang-apat na kampeonato sakaling makuha ang panalo sa Hunyo 4 sa PhilSSports Arena sa Pasig City.

Sa ibang laro, kinaldag ng NHA Home Masters ang PNP Responders, 74-64, sa battle for third place.

Pinangunahan ni Cordero ang arangkada ng AFP sa fourth quarter attack, nagtala ito ng 24 points at limang rebounds habang bumakas sa opensa si Regaldo ng siyam na puntos kasama ang 11 boards.

Malamyang inumpisahan ng Cavaliers ang laban, nakarekober sa second at bahagyang napahirapan sa third bago nagsanib-puwersa sina Regalado at Cordero sa payoff period para ungusan ang Magis, 18-11 bentahe.

Si former PBA player Chester Tolomia ang nanguna sa opensa para sa Magis na may 24 puntos. (Elech Dawa)