Xian nabighani sa pasabog na ganda ni Kim

Hindi nauubos ang paghanga, pagpantasya ni Xian Lim sa dyowa niyang si Kim Chiu.

Hindi rin kasi tumitigil ang pasabog ni Kim, kaya naman kahit madalas silang magkasama ni Xian, namamangha, nabibighani pa rin ang binata sa aktres.

Yes, ibang-iba nga ang itsura ni Kim ngayon, na hindi mo nga siya makikilala agad-agad. Nagpa-short hair, at siyempre may pa-bangs, kaya para kang namalik-mata, at uulitin mong titigan kung sino ba talaga ang nasa video na `yon sa IG ni Kim.

“She bangs! Short hair don’t care! Should I make it long term?! Thanks for my lewk!” sabi ni Kim, at pinasalamatan nga ang kanyang team na sina @jakegalvez @rjdelacruz @adrianneconcept @ayseyas.

At hindi nga nakapagpigil si Xian na mag-react.

“Ang ganda namannnnn!” chika ng aktor.

At ang mas bonggang reply ni Kim kay Xian, “Dahil sa’yo!” na pinaulanan pa niya ng mga pulang puso.

At siyempre, halos matunaw sa kilig ang mga fan nila. Bongga!

