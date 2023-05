Wild Eagle may laban

Makikilatis ang tikas nina Wild Eagle at Lightning Bolt pagsalang nila sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Inaasahang mapapalaban sina Wild Eagle at Lightning Bolt sa apat pang tigasing kabayong kalahok sa distansiyang 1,200 metro.

Nakalaan ang added prize na P15,000 na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa finish line, ang ibang kalahok ay sina Princess Serena, Private Dining, Greater Good at Burning The Tracks.

May hahamigin ang winning horse owner na P10,000 karagdagang premyo sa event na inisponsoran ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni Chairman Reli De Leon.

Ayon sa komento ng mga karerista, malaki ang tsansang manalo ni Wild Eagle dahil rerendahan ito ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema.

Samantala, walong races ang inihain ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes. (Elech Dawa)