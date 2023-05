Terrence Romeo pasiklab sa unang pre-season game

Sa pamamagitan ng kanyang laro, mukhang naipagsigawan ni Terrence Romeo ang hinihintay ng San Miguel Beer: ‘I’m back!’

Parang hindi nagarahe ng matagal-tagal si Romeo, pulsong scoring champion pa rin sa kabila ng halos isang taong pagka-garahe dahil sa back issues.

Starter ni coach Jorge Gallent si Romeo sa unang laro ng Beermen sa PBA On Tour kontra Phoenix nitong Miyerkoles sa Ynares Sports Arena sa Pasig.

Bumomba si Romeo ng game-high 27 points mula 12 of 23 shooting, 3 for 6 sa 3s, may 5 rebounds at 7 assists panapal sa kanyang 7 turnovers sa loob ng 38+ minutes.

Naka-isang laro lang sa season-ending Governors Cup si Romeo, pigil pa ang minuto.

Kontra Fuel Masters, inangklahan ni Romeo ang balik mula 26-point down, nagpasabog ng 14 points sa second quarter.

Sa dulo ay inagaw pa ng Beermen ang lead bago tumukod 106-101 sa late 3 ni Tyler Tio.

Malaking sakit ng ulo ng mga kalaban na naman ang Beermen kapag nakumpleto at nakabalik sina June Mar Fajardo (injury) at ang ipinahingang miyembro ng Gilas na sina CJ Perez, Chris Ross at Marcio Lassiter, at si Vic Manuel. (Vladi Eduarte)