Poe, PCC bet walang cap sa mga motorcycle taxi

Walang plano ang Philippine Competition Commission (PCC) na magpataw na cap sa bilang ng motorcycle taxis na papayagang bumiyahe sa bansa.

Makakahikayat din umano ito ng marami pang players na pumasok sa lumalaking motorcycle taxi industry sa bansa bukod sa makikinabang dito ang mga komyuter.

Ang mga puntong ito ay ipinarating ng kinatawan ng PCC sa joint hearing ng Senate committee on public services at local government na tumalakay sa panukalang i-regulate at gawing legal ang motorcycles-for-hire para matiyak na sila ay ligtas, epektibo at abot-kayang uri ng pampublikong transportasyon.

Nang tanungin ni Senate Committee on Public Services Chairperson, Senador Grace Poe ang posibleng pagpasok ng Grab Philippines sa motorcycle taxi industry, sinabi ni PCC Executive Director Kenneth Tanate na: “In terms of market situation, more players would be better for consumers.”

“If we are going to apply competition principles, no cap would be better given that it would benefit the consumers,” dagdag pa niya.

Sa guidelines ng Department of Transportation-backed Technical Working Group, tatlong transport network companies lang ang pinayagang mag-operate sa ilalim ng tatlong taong pilot program – ang Angkas, na may tinatayang 50% market; JoyRide at Move It.

Ayon kay Poe, na sinusuportahan ang legalisasyon ng motorcycles-for-hire sa pamamagitan ng isang batas, hindi dapat magtakda ng limitasyon kung papayagan ang iba pang kompanya tulad ng ginagawa ng Grab sa Thailand at iba pang bansa para sa mas malayang kompetisyon. (Dindo Matining)