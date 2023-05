Piolo, Dennis kabugan sa ‘Father Mallari’

Nagulat ang mga netizen kagabi nang i-share ni Dennis Trillo sa kanyang Instagram story ang balitang siya ang gaganap sa character ni Father Severino Mallari.

Akala nila pinalitan ni Dennis si Piolo Pascual na na-announce last month na gaganap sa nasabing character. Pero, magkaibang proyekto pala ang gagawin ng dalawang actor.

Kontrobersyal ang buhay ni Fr. Severino Mallari, ang first Filipino serial killer na pumatay ng 57 katao sa Pampanga para mapagaling ang inang may sakit.

Si Piolo ay bibida sa ‘Mallari’ na isang horror movie. Mas mauuna itong mapapanood dahil ngayong taon na ito ipapalabas sa mga sinehan. Malapit na rin sila magsimulang mag-shooting.

Excited na nga si Piolo na bumida sa kanyang first horror movie at gumanap ng tatlong character sa isang pelikula. May 3 timelines kasi ang Mallari (1851, 1950, at 2003) at bawat timeline may isang Mallari na character na gagampanan si Piolo.

Mas lalo pa raw nagpa-excite sa Kapamilya actor ang pagtanggap ni Charo Santos-Concio sa proyekto na matagal na niyang inaasam na makatrabaho sa isang pelikula.

Samantala, isang international series naman ang ‘Severino’ na pagbibidahan ni Dennis. Wala pang detalye kung ilang episode at kung kailan sisimulan ang shooting nito.

Tiyak na aabangan ng viewers ang pagganap nina Piolo at Dennis bilang Fr. Severino Mallari. Hindi maiiwasan na ipagkumpara ang magiging acting performance ng dalawa.

Naku ha, parehas lately ang mga character na ginagampanan nina Piolo at Dennis. Naging remarkable ang pagganap ni Dennis bilang Crisostomo Ibarra sa isang hit teleserye. Nakatakda namang gampanan ni Piolo ang character na ito sa isa namang musical play.