Naka-duet ang Queen of Rock ‘n’ Roll: Gino Padilla nagbigay-pugay sa pagpanaw ni Tina Turner

Pumanaw na ang tinaguriang Queen of Rock ‘n’ Roll na si Ms. Tina Turner sa edad na 83.

Namatay si Tina sa bahay niya sa Küsnacht, Switzerland, na malapit sa Zurich.

Ang publicist ni Tina na si Bernard Doherty ang nag-announce ng pagkamatay ng legendary singer, pero hindi na ito nagdetalye pa kung ano ang dahilan.

Pinag-uusapan ngayon sa buong mundo ang pagpanaw ni Tina at isa sa nalungkot at nagbigay-pugay sa kanya ay ang Pinoy singer (na nag-artista rin noon) na si Gino Padilla.

Nagkatrabaho sina Tina at Gino sa Pepsi commercial na ‘We Got The Taste’ noong 1986.

Ang nasabing soft drink brand ang sponsor ng ‘Break Every Rule Tour’ ni Tina.

Ang ‘We Got The Taste’ ay ni-record ni Tina ng solo at ang duet naman ay may iba’t ibang version. Naka-duet niya ang Thai singer-actress na si Pu Anchalee Jongkadeekij, ang Puerto Rican singer na si Wilkins, ang Brazilian singer-actor na si Evandro Mesquita, ang Mexican singer na si Emmanuel, at si Gino nga.

Sa kanyang social media accounts, nag-post agad si Gino ng pakikiramay.

Caption ni Gino sa pinost niyang old picture nila ni Tina, “Rest in peace Ms @tinaturner, I will be forever grateful to the legend who took a chance on me and was an integral part of my career. Without you, I would not be where I am today. Thank you for the memories (with red heart, flower and praying hands emojis).”

Let us pray for the eternal repose of Tina’s soul.” (Jun Lalin)