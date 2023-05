Moira ‘ginamit’ ni Jason sa video

Nagti-trending ang pangalan ni Moira dela Torre simula nang ma-upload sa YouTube ang bagong single ng dati niyang asawa na si Jason Marvin. Ito ay pinamagatang “Ikaw Pa Rin” .

Sa bago nitong single, malinaw ang mensahe na tipong hindi talaga ito maka-move-on sa naging hiwalayan nila. At sa title pa rin, ipinaparating niyang si Moira pa rin ang mahal niya, huh!

Na-reveal din sa video kung sino ang babaeng kasama niya at nakayakap pa sa kanya. Marami ang nagpalagay na ito ang bago niyang karelasyon, pero it turns out na kinuha lang niya ito para sa kanyang music video.

Ang matindi, gamit na gamit ni Jason sa video ang mga larawan na kuha sa mismong kasal nila ni Moira .

Ang mga netizen ang nagre-react. Hindi nila nagustuhan ang ginawang ito ng ex-husband ng singer o technically, asawa pa rin dahil hindi pa naman sila annulled.

Pinaparatangan nila itong “clout chaser” at “user.”

Tila nagpapakita naman ng pagiging “unbothered” si Moira sa lahat ng ito. Pero, ang hindi na nakatiis ay ang mga netizen.

Ang kapatid ni Moira ay nakapalitan ng tweet ni Jason. Maging ang isa sa itinuturing na malapit daw na kaibigan ni Moira na may Twitter account na @jacquedeborja.

Walang naka-tag, pero base sa tweet niya, pwedeng isipin o hulaan na sina Jason at Moira umano ang tinutukoy nito.

Sa tweet nito, sinabi niyang, “Enough. I have so much more to say to you, but for the sake of my friend, I’ll hold back. Your BS will soon be revealed anyway. You lying prick.

“How dare you manipulate the people around you pretending that you miss her, love her but you treat her differently behind the scenes. To that man who released a music video that he has trouble moving on from his previous marriage, you are quite desperate. You did not even ask permission to use video clips that feature your ex-wife.”

Sey naman ng mga netizen kay Jason, “obviously, the dela Torre’s doesn’t want you in their life anymore.”