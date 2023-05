Lumulutang na cottage bida sa Ilocos sur

Kung gusto mo ng kakaibang experience, try mo na ang pumapatok at dinarayong cottage na ito sa Ilocos Sur dahil literal na lulutang ka sa ganda!

Ibinahagi ito ng traveler na si CGV The Explorer sa kanyang Facebook account kung saan makikita ang mga floating cottage na matatagpuan sa Dadalaquiten Norte, Sinait, Ilocos Sur.

Makikita rin sa mga uploaded na larawan ang ‘bird’s eye view shots’ ng cottages na lumulutang sa dagat dahil sa inilagay nilang malalaking galon sa ilalim nito.

Nakatanggap ang naturang post ng libo-libong reaction at mga positibong komento mula sa mga netizen na nabighani rin sa ganda nito.

Gaya na lamang ni Love Marie, “Wow ang ganda naman dyan sana soon.”

Pagbabahagi naman ni Evelyn Domenden, “We just visited the place this April with My Greek family. It was amazing!”

“Beautiful. Hope to be there soon. My hometown,” sabi naman ni Dolly Llar Beltran.

“Such an amazing, lovely, and great place! Truly a God creation,” dagdag pa ng isa.

Kaya naman wag nang mag-atubili, ayain na ang pamilya o tropa at dayuhin na ito ngayong summer!

(Moises Caleon)