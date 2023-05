Kulang pa sa amuyan! Gabe Norwood, Elasto Painters palalakasin chemistry sa court

Mga laro Biyernes: (Ynares-Pasig)

5 pm – Converge vs Terrafirma

7:30 pm – NLEX vs Rain or Shine

Gagamitin din ng Rain or Shine ang PBA On Tour para pulsuhan kung hanggang saan na ang kanilang amuyan sa court.

Nai-trade sa Meralco si Norbert Torres, dumating ang isa pang veteran big na si Mac Belo.

“For the PBA On Tour, we are looking to improve our chemistry and clean up some things on both ends of the court,” suma ni Gabe Norwood, isa sa mga beterano ni coach Yeng Guiao kasama Beau Belga, Jewel Ponferada, Santi Santillan, James Yap at Rey Nambatac.

Mahaba ang offseason, maraming pagkakataon para balasahin ang galawan.

“Hopefully, we put up a good performance that we can continue to build on heading into next season,” dagdag ni Norwood.

Matatasahan ang Elasto Painters laban sa NLEX sa second game ngayong araw sa Ynares Sports Arena sa Pasig.

Bubuwelta ang Road Warriors mula sa 93-88 loss sa Blackwater noong Miyerkoles. Kina Don Trollano, Sean Anthony, Kevin Alas pa rin aasa si coach Frankie Lim.

(Vladi Eduarte)