Kobie, Andi umaming may feelings sa isa’t isa

Inamin nina Kobie Brown at Andi Abaya na may feelings sila sa isa’t isa.

Pero hindi naman daw sila nagmamadali na maging magkarelasyon.

Sa ngayon, masaya sila na maganda ang tinatakbo ng kanilang KoDrea love team at suportado sila ng fans.

So, hindi ba sila nape-pressure dahil maraming gustong maging official na ang kanilang relasyon?

“Not really. We want to wait,” tsika ni Kobie.

Sabi naman ni Andi, hindi nila kailangang ma-pressure ni Kobie dahil kahit naman ang fans nila ay naiintindihan na hindi sila nagmamadaling magkarelasyon.

Sinabi rin ng magka-love team na mas nae-enjoy nilang dalawa ang closeness nila ngayon at kung talagang magiging sila in the future ay aaminin naman nila.

Si Kobie ay 19 years old at wala ring problema sa kanya na 21 years old na si Andi.

Samantala, kasama ang KoDrea love team sa ‘Teen Clash’ series na napapanood sa iWantTFC at pinagbibidahan nina Jayda Avanzado at Aljon Mendoza. (Jun Lalin)

See related story:

Bida na sa ‘Connected’: Andi, Kobie pambato ng Star Magic