Kasambahay pasado sa teacher board exam

Nagpaulan ng inspirasyon ang isang kasambahay mula Isabela na matagumpay na pumasa sa Licensure Examination for Teachers.

Siya si Joan Ramirez na nagtatrabaho bilang kasambahay sa kanyang amo na si Atty. Marianne Grace De Vera-Alandy habang naghihintay ng resulta sa naturang exam.

Nagtapos si Joan ng Bachelor of Secondary Education Major in Filipino sa Isabela State University noong December 2022.

Habang walang ginagawa ay naghanap umano si Joan ng pwedeng pagkaabalahan at dito na nga niya nakita ang post ni Atty. De Vera-Alandy na naghahanap ng kasambahay.

Buong puso naman siyang tinanggap ni Atty. De Vera-Alandy dahil batid nito na kailangan ni Joan na tustusan ang kanyang pamilya lalo na ang mga kapatid nito.

Sa ngayon, plano ni Joan na isabay ang pagtuturo at pagkuha niya ng masteral degree.

Dahil dito, bumuhos din ng dagsang heartwarming na pagbati ng mga madlang pipol.

Para kay Edcel Lecciones, “‘Yan ang may ambisyon sa buhay kahit pumasok ng kasambahay nag aral hanggang natapos sana ganon sundin nyo sa mabuhay ka.”

“Congratulations Basta may pangarap at determinasyon kaya keep up the good work pero tandaan mo din wag ka sana mag bago maging down to earth ka parin. Good luck sa next journey mo sa life,” sabi ni ZL Bornales Sarmiento Shei.

Hirit naman ng user na si Strelia Ladia, “‘Yun Ang naging inspirasyon nya.ang makatapos sa pag,aaral.good luck sa iyo iha.hindi hadlang Ang kahirapan .Basta may lakas loob sa hamon Ng Buhay.God bless.”

“Congratulations Isang Malaking inspiration sa my pangarap ur dreams come true wag kana sana mag bago hang sa dulo good luck next journey continue,” dagdag pa ni Juvy Lyn.

(Moises Caleon)