Jimmy Butler, Heat desidido sipain Celtics

MULING huhugot ng puwersa si Fil-American head coach Erik Spoelstra kay Jimmy Butler upang tustahin ng Miami Heat ang Boston Celtics pagharap nila sa Game 5 ng NBA – Eastern Conference Finals ngayong araw.

Tangan ng Heat ang 3-1 bentahe sa kanilang best-of-seven series, namumuro sila sa pagsampa sa NBA Finals kapag nasikwat ang panalo kontra No. 2 seed na Celtics.

Nakopo ng Heat ang panalo sa Games 1, 2 at 3 at may tsansa sanang walisin ang Celtics sa Game 4 pero nakahirit ng panalo ang huli nang mag-init ang opensa ng pambato ng Boston na si Jayson Tatum.

Kapag nagwagi ang Heat, makakaharap nila ang Western Conference champion Denver Nuggets na winalis sa apat na laro ang No. 7 at dehadong Los Angeles Lakers.

Maliban kay Butler na mainit ang laro sa playoffs, sasandalan din ng two-time champion Heat sina center Bam Adebayo, Gabe Vincent at veteran Kevin Love.

Umusok ang opensa ni Butler sa Game 1 matapos nitong magtala ng 35 puntos, pitong assists at limang rebounds sapat upang silatin ang Celtics sa kanilang bakuran.

Kaya tiyak na si Butler pa rin ang pangunahing pagkukunan ng Heat ng opensa.

Samantala, kailangan ng Celtics na manalo upang humaba ang kanilang buhay at makahirit pa ng laro sa Game 6.

Sa court ng Celtics ang labanan kaya asahang ganado silang maglaro.

(Elech Dawa)