Janry Ubas, Philippine athletics makikipagsabayan sa Taiwan Open

PAMUMUNUAN ni 2023 Southeast Asian Games gold medalist Janry Ubas ang delegasyon ng Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) sa paglahok sa Taiwan Open Athletics Championship 2023 na gaganapin sa New Taipei City ngayong Mayo 27 at 28.

Ipapadala ng PATAFA ang mga atleta sa Taiwan bilang paghahanda nito sa pagsabak sa mga internasyonal na torneo kabilang na ang susunod na Hangzhou, China Asian Games sa Setyembre.

Ang koponan ay pinamumunuan ni Ubas na nakikipagkumpitensiya para sa long jump at pole vault kasama sina John Mike Lera sa long jump at Hokett De los Santos sa pole vault.

Sina Leonard Grospe ay sasabak sa high jump, Clinton Kingdley Bautista sa 110 hurdles, Edwin Giron at Edgar John Carado sa 800m at 1, 500 meters, Sonny Wagdos sa 5,000 at 10,000 meters, Frederick Ramirez sa 400 meters, Abcede Agaminos sa triple jump at Liane Pama para sa 100m at 200 meters.

(Lito Oredo)