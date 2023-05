Heart ‘winalis’ sina Pia, Sarah

Napanis lahat ng mga sumabay kay Heart Evangelista. Kahit ang bumida na si Anne Curtis sa nakaraang Gucci Cruise 2024 sa Seoul Korea ay nawasiwas sa total look ng Kapuso fashionista sa pagdalo nito sa Louis Vuitton o LV Cruise 2024 na ginanap sa Italy.

Hindi nakaporma sina Pia Wurtzbach at Sarah Lahbati sa get-up ni Heart sa event . Isang leather edgy-futuristic outfit ang suot nito, na tinernuhan ng rhinestones below the knee red boots.

Sa top outfit pa lang ni Heart, winner na ang kanyang pasabog.

Nagpatikim din si Heart sa kanyang Instagram ng kanyang suot habang nage-emote ito sa hagdan.

Aniya, “long down the staircase but here we go! Off to see #Lvcruise24 @louisvuitton.” Kasama ni Heart ang kanyang video ang photographer na si Edward Berthelot.

Nag-post din si Pia ng kanyang OOTD na isang all black cocktail dress with matching black gloves sa kanyang IG. Ganoon din si Sarah Lahbati na all black ensemble. Pero ni hindi man lang nakalapit sa angas ng look ni Heart ang dalawa.

Kumbinsido naman ang mga netizen sa pang-malakasang content ni Heart.

@bbccliff, “tama na mga acclaa..masyado niyo na ginagalingan..wala na maicontent na unique ang refreshing ang iba..puro na lang follow the leader Heart.”

@eviaannexlztn, “CONTENT QUEEN”.