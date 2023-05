Estudyante rumampa sa graduation habang nagla-labor

Pumukaw ng atensyon sa social media ang larawan ng isang estudyante na nagmamartsa habang nagle-labor sa una niyang baby.

Ang babae sa picture ay kinilala na si Kelsey Hudie mula Amerika na kamakailan lang ay umattend sa kanyang graduation ceremony sa Henry Ford College.

Ayon sa mga ulat, si Kelsey ay nasa ika-38 linggo na ng kanyang pregnancy, na dilated na noong araw na iyon subalit nagpadesisyunan pa rin niyang dumalo sa graduation upang tanggapin ang kanyang diploma.

Dahil dito, ay nagdesisyon ang mga admin at staff ng paaralan na madaliin na lang ang programa.

“I have to tell you, I wasn’t planning to speak this early in our commencement,” ani ng kanilang college President.

Bukod dito, una ring tinawag ang pangalan ni Kelsey upang makuha niya na agad ang inaasam at pinaghirapan niyang diploma na tanda ng kanyang pagtatapos.

Ani Kelsey sa isang panayam, “I was like nothing is going to stop me, even if I have a baby and have to hold her in my arms.”

Si Kelsey ay nag-aral ng kursong liberal arts sa pag-aasam na maging guro sa hinaharap. Napag-alaman niya na maaari na siyang manganak apat na araw bago ang kanyang graduation.

“On Tuesday, before we graduated, they said that I was dilated two or three times, so that wasn’t going to stop me from walking across the stage,” sabi pa niya.

Pagkaraang makuha ni Kelsey ang kanyang diploma ay dumiretso na siya sa ospital upang manganak at dito, nagsilang siya ng super cute at healthy na baby girl.

(Moises Caleon)