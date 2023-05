Champion swimmer tutuklasin

Nais ng Philippine Swimming League (PSL) na makadiskubre ng mahuhusay na bagitong tankers kaya naman ikakasa nila ang Rebuilding Champions Class ABC and Novice Meet Swim Series Leg 2 sa darating na Linggo sa Diliman Preparatory School swimming pool sa Quezon City.

Nasa kukote ng PSL ang pagbuhay muli ng swimming program ni dating PSL president at national team veteran Susan Papa para makahubog ng mga batang swimmer na may potensiyal na magbigay ng karangalan pagdating ng araw.

“We just want to continue the legacy of coach Susan. It’s her goal to discover young talented swimmers for future international competitions,” saad ni PSL President Alexandre Papa.

Isa sa ipinagmamalaki ng PSL na produkto nila ay si Philippine national junior record holder Micaela Jasmine Mojdeh na sumampa sa semifinals ng World Junior Championships noong nakaraang taon sa Lima, Peru.

Makakatanggap ng Most Outstanding Swimmer (MOS) trophy ang mga mangunguna sa bawat kategorya sa Class A, Class B, Class C at Novice Division, habang makakasikwat ng medalya ang Top 3 tankers sa bawat event. (Elech Dawa)