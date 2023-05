Bruins Basketbol kakana sa Guam

MAGTUTUNGO sa Guam ang Bruins Basketbol Club para lumahok sa Summer Jam na pinamumunuan ni coach Elsa Ulloa.

Ito ay isang magandang experience sa mga bata na makalaro sa ibang bansa sabi ng kanilng head coach na si Mark Ballesteros,1st assistant Richie Defensor at Allan Cervante.

Tampok ang mga player na sina Raymond Rivera, Jacob Ferriols, Ryde Losarata, Lucas Morales, Robin Defensor, Denver Pineda, Jezrhei Medel, Iwen Manaba, Michael Witkowski, Marlowe Alacapa, Anthony Sioco, Yeshua Samantela, Joseph del Rosario at Justine del Rosario.

Nagpapasalamat ang koponan sa mga tumulong sa kanila kabilang ang M. E. Sicat Construction, Mr. Iceman Ref and Aircon Services at Sacred Heart Academy of Novaliches.

***

Binabati ko ang Microsmith-Elite sa kanilang pagkamit ng kampeonato sa Chachago 19 under tournament, ito ang pang-42 kampeonato ng ballclub.

Si Irus Chua na 16 years old ang naging season at Finals MVP, Mythical 5 at scoring leader ng liga sa 19-under, habang si Andre Herrera ay bahagi ng Second Mythical Team.