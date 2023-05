Bohol nasungkit UNESCO Geopark award

Opisyal na nakuha ng isla ng Bohol ang titulo bilang kauna-unahang Geopark sa Pilipinas na iginawad ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Matatandaan na napasama ang Bohol sa inilabas na listahan para sa 18 Global Geoparks sa iba’t ibang mga bansa.

Paglalarawan ng UNESCO, “The Philippines’ first UNESCO Global Geopark, Bohol Island, sits in the Visayas island group. The island’s geological identity has been pieced together over 150 million years, as periods of tectonic turbulence have raised the island from the ocean depths. Traces of the island’s subterranean past can be found in the limestone which forms characteristic karstic structures.”

Bukod dito, itinampok din ang samu’t saring geosites na matatagpuan sa isla gaya ng mga kweba, sinkholes, cone karst, at syempre, ang ipinagmamalaking cone-shaped Chocolate Hills.

Samantala, ilan sa mga bansa na napabilang din sa listahan ay ang Indonesia, Brazil, Greece, Iran, Malaysia, Japan, New Zealand, at marami pang iba.

Talaga namang angat ang ganda ng tourist spots ng ‘Pinas! (Moises Caleon)