Bernadeth Pons aanib sa Creamline

KUMPIRMADONG maglalaro na sa Premier Volleyball League sina two-time Southeast Asian Games bronze medalist sa beach volley Bernadeth Pons at Chery Ann “Sisi” Rondina simula Hunyo 29.

Hindi na mapipigilan ang paglalaro ng dalawa matapos payagan ng pamunaun ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF).

Nakatakdang sumalang ang 26-anyos na dating Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na si Pons sa All-Filipino Conference champions at six-time titlist na Creamline Cool Smashers.

Mapupunta naman sa Choco Mucho Flying Titans ang serbisyo ng UAAP Season 81 indoor at beach volley MVP na si Rondina.

“Matagal na kasi iyan dapat maglalaro sa indoor kaso nauudlot lang gawa ng SEA Games,” pahayag ng isang mapagkakatiwalaang source na ayaw magpabanggit ng katauhan.

“Maayos naman silang nagpaalam sa lahat, [inamin nila] na kailangan daw nilang buhayin ang pamilya nila, kaya naiintindihan naman ng lahat.”

Minsan ng naglaro ang 5-foot-8 spiker na tubong Talisay, Negros Occidental sa Petron Tri-Activ Spikers sa 2016 Philippine Super Liga All-Filipino kung saan nagwagi siya bilang second Best Outside Spiker.

(Gerard Arce)