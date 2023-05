Baka daw mag-suicide! Miron, pulis nataranta sa mga post ni Ja Morant

Napasugod ang mga pulis sa bahay ni Ja Morant para siguruhin ang kalagayan nito pagkatapos ng ilang kaduda-dudang posts ng suspendidong Memphis Grizzlies guard sa kanyang Instagram account.

Miyerkoles ay naglabasan ang messages at pictures sa account ni Morant kasama ang “Love ya ma,” “Love ya pops,” “You da greatest babygirl love ya” at simpleng “Bye.”

Na-delete na ang mga posts pero nag-welfare check ang mga pulis.

“He advised us that he is taking a break from social media,” paliwanag ni Shelby County Sheriff’s Office spokesman John Morris sa The Associated Press.

Sinuspinde ng Grizzlies si Morant, 23, sa lahat ng team activities matapos lumabas ang pangalawang video nito kuha sa loob ng sasakyan na naglabas ng baril.

Walong larong suspension without pay – nagkakahalaga ng $669,000 – ang ibinaba kay Morant sa unang video na may baril kuha naman sa isang nightclub sa Colorado noong March. (Vladi Eduarte)