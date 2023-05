Adam Frazier binuhat Orioles kontra Yankees

Sumakay ang Baltimore Orioles sa three-run homer ni Adam Frazier sa seventh inning para itakbo ang 9-6 panalo kontra New York Yankees nitong Miyerkoles.

Dumikit sa isa ang Orioles sa delivery ni Frazier, sinundan ng go-ahead two-run double ni Gunnar Henderson at natagpas ang season-high five-game winning streak ng Yankees.

Tinamaan ni Frazier ang fastball ni Nestor Cortes pero hindi pa sigurado kung makakaiskor dahil naglayag ang bola sa direksiyon ng right field line, mukhang foul ball.

“You see the wind pushing it foul,” bulalas ni Frazier. “It wasn’t a very good feeling until it hit.”

Bumanda ang bola sa foul pole sa harap ng second deck at umiskor ng tatlo ang Baltimore para idikit 5-4.

Dalawang homer ang pinitik ni Gleyber Torres na nagpasimuno pa sa tatlong runs ng New York, naka-homer din si Isiah Kiner-Falefa. (Vladi Eduarte)