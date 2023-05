Vin suportado balik pag-arte ni Sophie

All-out ang suporta ni Vin Abrenica sa misis na si Sophie Albert sa pagbabalik nito sa trabaho. Kasama ang aktres sa cast ng upcoming mystery series ng GMA-7 na ‘The Missing Husband’.

Kababalik lang daw ni Sophie mula sa Dubai, United Arab Emirates kunsaan kinunan ang maraming eksena ng naturang teleserye.

Pareho raw na-miss ng mag-amang Vin at Avianna si Sophie noong mag-Dubai ito. Hindi nga raw nila ito nakasama noong Mother’s Day at nag-post na lang daw si Vin ng video sa Instagram.

“Happy Mother’s Day mommy. I don’t know why habang ini-edit ko yung video, Ava and I are watching and we’re both crying. We miss you baby. We’re looking forward to seeing you soon para I power hug ka namin ni Ava! PS Alam ko kumpleto tulog mo ngayon dyan sa Dubai. Sulitin mo na yan dahil babawi ako ng tulog pag balik mo. we love you! I love you…” caption ni Vin.

Dahil tapos na ang teleserye ni Vin na ‘Mga Lihim ni Urduja’, pahinga raw muna siya sa taping at siya raw muna ang tagapag-alaga ng anak nila ni Sophie.

Noong sinabi raw ni Sophie na may offer sa kanya na magandang role sa isang teleserye, hindi raw siya pinigilan ni Vin na tanggapin ito dahil alam niyang gusto nitong bumalik sa pag-arte. Taong 2019 pa raw kasi ang huling teleserye ni Sophie na ‘Bihag’.

“Finally nga sabi niya nakabalik siya, eh, ang sarap lang sa feeling na, dream niya ito, so pinu-pursue niya ulit ‘yung dream niya. I’m so proud of her na nakakabalik siya, at she’s really doing well,” sabi pa ni Vin. (Ruel Mendoza)

