Toronto Blue Jays pinutol 5 semplang

KINALSUHAN ng Toronto Blue Jays ang five-game losing streak nang walang awang ilampaso ang Tampa Bay Rays 20-1 nitong Martes.

Tampok sa dambuhalang panalo ang pang-apat na career grand slam ni Vladimir Guerrero, Jr.

Iniligay ni Guerrero sa unahan ang Toronto sa kanyang RBI single sa first inning, dinagdagan ng run-scoring single sa fifth bago inilayo sa 10-0 nang kumonekta ng 423-foot grand slam sa nine-run ninth laban kay Luke Raley.

Pinagtawanan pa ng mga kakampi si Guerrero nang ma-strikeout sa 50 mph pitch lang ng isang position player.

“We were all kind of laughing,” sundot ni Blue Jays manager John Schneider. “It’s hard to do against a dude throwing 40, whatever.”

Naka-hit lahat ng 12 batters na ginamit ng Toronto bago tumaposs ng 27 hits sa pangunguna ng career-high 4 ni George Springer.

(Vladi Eduarte)