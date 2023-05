Ryza patapos na ang ipinapatayong bahay

Ipinakita ni Ryza Cenon ang ipinapatayo nilang bahay ng kanyang partner na si Miguel Cruz. Sa may Taytay, Rizal ‘yon.

Ang kuwento ni Ryza, noon pa niya nabili ang lupa at ang ama ng anak naman niya ang tila in-charge sa pagpapagawa ng magiging family house nila.

Maganda ang location ng bahay nila base sa ipinost ni Ryza sa social media dahil corner lot ‘yon na ang laki at nasa isang subdivision.

Sa ngayon, isa pa lang naman ang baby nila, si Night Cruz, and every time na natatanong si Ryza kung kailan nila planong magpakasal, very vocal naman siya sa pagsasabing hindi ito ang priority nila sa ngayon. Mas gusto raw nilang mapalaki ng maayos ang anak at masiguradong ready na talaga sila kapag nagdesisyong magpakasal.

Samantala sa caption ni Ryza sa kanyang social media, sinabi niyang, “Yey!!! Malapit lapit na!! Time na maghanap ng gamit sa bahay.”

Nag-comment naman sa post na ito ni Ryza ang mga kaibigan niya na masaya sa achievement nilang mag-partner. May payo naman si Janice de Belen kay Ryza.

“Happy for you! ‘Wag magmadali sa gamit! ‘Yun munang mga important.”

Nang maka-chat namin si Ryza, tinanong namin siya kung kailan sila posibleng lumipat, “Sa November po,” ang sagot niya.

Kaya sa Pasko at birthday niya this year, most likely ay sa bagong bahay na nila sila magse-celebrate.

Nice! (Rose Garcia)