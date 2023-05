Researcher 74 araw tumira sa ilalim ng dagat

Sumungkit ng panibagong Guinness World of Record ang University of South Florida associate professor at researcher na si Joseph Dituri matapos niyang mag-stay sa ilalim ng dagat sa loob ng higit dalawang buwan.

Nanatili siya sa Jules Undersea Lodge sa loob ng 74 days na sinimulan niya noong ika-1 ng March.

Nakuha niya ang titulong, ‘world record for the longest time living underwater’ na dating hawak ng dalawang propesor sa Tennessee na nakapagtala ng 73 days noong 2014.

Si Dituri ay nagtuturo ng biomedical engineering sa University of South Florida. Subalit ngayon ay mas gusto siyang ma-achieve – ang Project Neptune 100 kung saan goal niya na manatili sa ilalim ng karagatan ng 100 araw.

Isa sa layunin ni Dituri ay ang pag-aralan ang buhay ‘undersea’ at kung paano magpapa-function o gagana ang katawan ng tao habang nasa ‘extreme environments’.

Dagdag pa rito, binabaka rin nila ang pagpo-promote ng marine research and conservation sa mga tao sa pamamagitan nito.

“Today I broke the world record for living underwater. The curiosity for discovery has led me here. My goal from day 1 has been to inspire generations to come, interview scientists who study life undersea and learn how the human body functions in extreme environments,” saad ni Dituri. (Moises Caleon)