Pops may big surprise sa 40th anniversary

Noong Monday ay nag-celebrate si Pops Fernandez ng kanyang 40th showbiz anniversary sa ‘Magandang Buhay’ morning show na iniho-host nina Regine Velasquez-Alcasid, Jolina Magdangal at Melai Cantiveros.

Guest din sa episode na ‘yon ang malapit na kaibigan ni Pops na si Erik Santos.

So, bakit parang bigla siyang nag-celebrate ng kanyang showbiz anniversary?

“Actually, na-surprise nila ako. Hindi pa ako ready mag-celebrate. Hehehe,” tsika ni Pops sa Viber chat ng Enciaga group namin.

Biglaan nga raw ang selebrasyon na ‘yon sa morning talk show ng ABS-CBN.

Inilihim daw talaga sa kanya.

Pero may inihahanda ba siyang big surprise para sa kanyang 40th showbiz anniversary?

“‘Yung sa ‘Magandang Buhay’ nga, big surprise ‘yon sa akin, wala talaga kasi akong idea na may ganoon. Pero hopefully next year na ako magse-celebrate.

“Baka next year may concert akong gagawin dito sa Philippines,” tsika pa ni Pops.

Sa ngayon kasi, mas madalas na mag-concert abroad si Pops at ‘yung concert niya kamakailan na ginawa sa isang theme park sa Laguna ay hindi naman niya solo.

For sure, pasabog ang inihahandang concert ni Pops next year dahil siya lang naman ang tinaguriang Concert Queen, huh!

‘Yun na!

See Related Story:

Pops inurot mag-boyfriend ng foreigner