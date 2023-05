Pinoy junior riders Gart Gaerlan, John Andrei Aguja sasabak sa Japan

SASABAK ang dalawang Go for Gold junior riders na sina Gart Gaerlan at John Andrei Aguja sa isang internasyonal na karera sa Japan bilang paghahanda sa nalalapit na gaganaping torneo sa loob at labas ng bansa.

Sina Gaerlan at Aguia ay aalis patungong Japan kasama sina coach Dan Nartates at team manager Jeremy Go para sumabak sa mapanghamon na Yawatahama International.

Samantala’y nasa Thailand naman ang 7-katao na Go for Gold team para sa dalawang malalaking karera na ang una ay ang Mayo 24-25 UCI Class 1 Thailand MTB Cup 2 at ang Thailand National MTB sa Mayo 26-28.

Maglalaban-laban ang tatlong under 23 elite cyclists na sina Emmanuel Dave Montemayor, James Carl Dela at Dhave RoaCruz, maging sina Jigo Mendoza at junior entry Justine Anastacio.

Kasama sa biyahe sina head coach Ednalyn Hualda at assistant coach Ronnel Hualda.

(Lito Oredo)