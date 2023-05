Pinagpalit athletics sa Obstacle Course! Mervin Guarte naka-2 ginto na sa SEA Games

Mahabang pagsubok ang pinagdaanan ni two-time Southeast Asian Games gold medalist Mervin Guarte bago matagpuan ang ‘tunay na pamilya’ sa Obstacle Course.

Hindi natagpuan ni Guarte ang asam na kampeonato sa mahigit 13 taon sa track and field at apat na beses na kinapos sa gintong medalya at isang tanso sa biennial meet.

“Yung mga bagay na gusto mong makuha na kailangan mong paghirapan at gawin natagpuan ko dito sa Obstacle Course. Nakaramdam ako rito ng tunay na pamilya, kaya hindi ako nagdalawang-isip na lumipat,” pahayag ni Guarte.

“Aminado ako na iyung puso ko dati nasa athletics, pero hindi naging maganda iyung lagay ko doon. Hindi rin naman ako natatalo, kahit sa qualifying panalo ako.”

Sa isang tawag ni Pilipinas Obstacle Sports Federation President Atty. Albert Agra ay nahikayat itong tumalon ng larangan.

“Naisip ko na siyempre may advantage na ako dahil beterano na naman tayo sa takbuhan, pero halos magkandasabog-sabog iyung kamay ko at daming injury bago ko makuha iyung gold sa hirap ng mga technique,” paliwanag ng 31-anyos mula Calapan, Oriental Mindoro.

“Hindi naman kasi ako ninja kaya hindi ako sure kung makakalaro kami agad,” dagdag ng Airman First Class na nagawang magwagi ng unang ginto noong 2019 Manila meet.

“Hindi kami pinabayaan ng federation namin, lahat ng pangangailangan namin ibinibigay nila. Kahit iyung nagkasakit ang anak ko noong 2019 at itong nakaraang SEAG sa Cambodia sa nanay ko, tinulungan nila kami. Sobrang mahal kami ng POSF at ni Atty. Agra,” pagmamalaki ni Guarte. (Gerard Arce)