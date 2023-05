PBBM pinaratsada Maharlika bill sa Senado

Hiniling ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Senado na agarang ipasa ang kanilang bersyon sa Maharlika Investment Fund (MIF) Bill upang maitatag ng bansa ang sovereign wealth fund.

Ang kahilingan ng Pangulo ay nakapaloob sa sulat na ipinadala sa liderato ng Senado nitong Mayo 22, 2023 kung saan sinertipikahan niyang urgent ang Senate Bill No. 2020 o ang MIF.

Pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill No. 6608 noong December 15, 2022 at aksiyon na lamang ng Senado ang kulang upang maging ganap na batas ito.

Sa nasabing panukala, huhugutin ang pondo ng MIF sa kontribusyon ng Development Bank of the Philippines (DBP), Philippine Gaming and Amusement Corp. (Pagcor) at Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Sa sesyon nitong Miyerkoles, binasa ni Se­nate Secretary Renato Bantug ang mensahe ng pangulo na may petsang Mayo 22, 2023 “certifyin­g to the necessity of the immediate enactment of Senate Bill No. 2020”

“[T]here is a compelling need for a sustainable national investment fund as a new growth catalyst to accelerate the implementation of strategic and high-impact large infrastructure projects that will stimulate economic activity and deve­lopment,” ayon sa liham ni Marcos na agad ibinigay sa Senate committee on rules.

Noong Disyembre 2022, nag-isyu rin si Marcos ng katulad na sertipikasyon sa bersyon ng Kamara de Representantes sa nasabing panukala. Nagbigay-daan iyon sa pagpasa ng panukala sa second at third reading noong araw ding iyon.

Dahil magkapareho ang sertipikasyon na pinadala sa Senado, papayagan ang Upper Chamber na maipasa ang panukala sa final reading nitong Miyerkoles. (Aileen Taliping/Dindo Matining/Prince Golez)

See Related Stories:

Saludo ang Palasyo! Pangulong Bongbong Marcos kinilala mga kampeon sa sports

Bongbong Marcos, PSC sinaluduhan men’s ice hockey