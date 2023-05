Napapagod na si The King? LeBron James pinag-iisipan kung lalaro pa o magreretiro na

HINDI nakipag-usap sa media si LeBron James nitong Martes – isang araw matapos makalsuhan ang season ng Los Angeles Lakers nang walisin ng Denver sa Western Conference finals.

Kailangan daw pag-isipan ng top scorer sa NBA history ang kanyang basketball future. Kasama na kaya rito ang posibleng pagre-retire?

Umaasa ang LA na itutuloy ni LeBron, 38, ang career sa purple and gold.

“LeBron has given as much to the game of basketball as anyone who has ever played. When you do that, you earn a right to decide whether you’re going to give more,” ani general manager Rob Pelinka. “Obviously, our hope would be that his career continues.”

Tinapos ni James ang 20th season sa tono ng 40 points kabilang ang career playoff-best 31 sa first half. Pero kinulang sa 113-111 defeat kay Nikola Jokic.

Hindi itinago ni LeBron ang ambisyon na makalaro – kung may paraan ay sa iisang team – sa NBA ang panganay na si Bronny.

Kung magre-retire ang The King, hindi na matutuloy.

(Vladi Eduarte)