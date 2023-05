Nadine nakakatipid sa pagiging vegan

Ang casual lang ng chikahan nina Nadine Lustre at Dra. Aivee Aguilar habang nakahiga ang aktres sa clinic ng huli.

Sa YouTube vlog ni Dr. Aivee, napag-usapan nila ni Nadine ang kani-kanilang pagta-travel at na-reveal tuloy na sa June ay isang buwan daw sa Monaco ang aktres kasama ang boyfriend na si Chris Bariou.

At dahil alam daw ni Nadine na mahal sa Monaco, wala raw siyang planong mag-shopping. Mas gusto raw niyang gastusin ang pera niya sa accommodation at food.

At ‘yun nga, vegan na pala ang diet niya.

“I’m eight months na vegan and we found a restaurant in Paris na 2 or 3 star ba na Michelin star na vegan. So that’s what we are aiming for. That’s why sinabi ko, okay for this trip, I’m not gonna shop.

“Kasi, I feel like it will be hard for me to shop din. Kasi, I stopped buying leather na. Bags, shoes, I stopped buying na completely.”

Hardcore vegan na nga si Nadine kaya masasabi rin na nakakatipid na siya sa pagsa-shopping dahil ayaw na nga niya ng leather products. Imagine na lang kung gaano kamamahal ang branded leather bags and shoes, ha!

Anyway, ang diet daw niya ay no meat, no seafood, no dairy.

“There’s bread naman that doesn’t have egg. Like mga sourdough that doesn’t have egg.”

Sa isang banda, napansin din ng fans ni Nadine na maganda raw talagang influence sa idol nila ang boyfriend nito. At kahit sa pagsasalita ni Nadine ng French, tila kuha na niya ang tamang pag-pronounce dahil kinokorek daw siya ni Chris. (Rose Garcia)