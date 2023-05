Misis, lover pinadampot ni mister

Ipinadakip ng isang 48-anyos na mister ang kanyang misis at umano’y kalaguyo nito matapos niya itong mahuli na nagkukulong sa banyo ng isang bahay sa Silang, Cavite noong Martes.

Kapwa nakaditine sa Silang Police Station sina Sherly Alvarez, 48, isang overseas Filipino worker (OFW) at residente ng Barangay Maguyam sa nasabing bayan at umano’y lover nito na si Ylland Cruz, 32, binata, housekeeper at residente ng Bukluran 4, Silang, Cavite.

Sa ulat, mismong mga anak ng mag-asawang Sherly at Edilberto, jeepney operator, ang nagreklamo sa pulisya tungkol sa pagkahumaling nito sa ibang lalaki.

Dahil dito, agad na nagtungo ang pulisya, kasama si Edilberto sa isang bahay sa Mallorta Village kung saan nadatnan nilang nagkukulong sa loob ng banyo ang dalawa bandang alas-10:30 nang umaga. (Gene Adsuara)