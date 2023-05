Mga kabayong 3YO papasiklab sa pista

MAGTATAGISAN ng bilis sina Secret Service, Sky Story at Tell Bell sa magaganap na 2023 Philracom “3-Year-Old Locally Bred Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa susunod na buwan.

May distansiyang 1,800 metro, ang ibang inaasahang ilalahok ng mga horseowner ay sina Cash On Hand, Danueis Son, I Under Oath, Keep Da Track, Mano Po, Orange Bell, Prime Billing, Sweetie Giselle at Take A Chance.

Nakalaan ang guaranteed prize na P1M na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni Chairman Reli De Leon.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta sa second placer ang P200,000 habang P100,000 ang iuuwi ng tersero.

Magbubulsa naman ng P50,000, P30,000 at P20,000 ang fourth, fifth at sixth, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, sisikwat din ng P50,000 ang breeder ng winning horse habang P30,000 at P20,000 ang second at third.

(Elech Dawa)