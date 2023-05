Mga Anghel Naispatan sa Isang Seremonya 

Mga ka-Misteryo isang himala para kay Gemma ng makakita siya ng mga anghel sa isang seremonyang pang-ispiritwal sa Maynila nitong Linggo.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Si Gemma ay naimbitahan na dumalo sa isang seremonyang-ispiritwal sa Maynila at dun niya nakita ang dalawang anghel

Misteryo: “So spiritual ceremony ito, paano mo nakita yung dalawang anghel?”

Gemma: “Hindi ako makapaniwala sa nakita ko andun sila sa gilid sa tabi ng altar ang liwanag nila nakakasilaw ang liwanag.”

Misteryo: “Kaya mo bang I-describe anong hitsura ng mga anghel sabi mo dalawa sila?”

Gemma: “Ganito describe ko kung ano nakita ko that time. Biglang bumaba ang 2 angels pa-diagonal yung light from heaven. Pareho silang may malalaking white wings o pakpak. Yung isa hindi ko makita ang face niya pero sobrang liwanag niya. Yung isa naman ay tuwid na buhok hanggang shoulder niya. Napansin ko merong kulay white na bandana sa kanyang noo na merong nakasulat na kakaibang mga letra.”

Miateryo: “Noong nakita mo silang dalawang angels gaano sila kataas?”

Gemma: “Sobrang tangkad nila halos sagad na sila sa ceiling ng temple kung saan ginanap ang seremonya. Sa tingin ko roughly nasa 11 or 12 feet tall sila.”

Misteryo: “Anong feeling mo after mo makita ang dalawang angels? Nag-try ka ba na makausap sila?”

Gemma: “I was sooo blessed that time kasi it’s super holy Sunday talaga. Nakita ko rin ang iba pang ascended masters kasama na sina Mama Mary at Sacred Heart of Jesus.”

Maalala ko sa kuwento ng friend ko na nakakita kay Archangel Michael na talagang matataas na nilalang at sobrang blessed din siya. Kayo mga ka-misteryo meron na ba kayong katulad na close encounter with angels? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#