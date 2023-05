Matunog sa social media! Sisi Rondina papalo sa Choco Mucho

PALAISIPAN ang pagbabalik sa indoor volleyball ni collegiate at beach volleyball Most Valuable Player Cherry Ann “Sisi” Rondina matapos itong maglabas ng post na nagpapahiwatig sa paglalaro sa Choco Mucho Flying Titans sa darating na Invitational Conference ng Premier Volleyball League (PVL) ngayong Hunyo.

Maugong ang mga balitang sasabak sa indoor volleyball play ang two-time Southeast Asian Games bronze medalist matapos magbabad sa national beach volley team ng ilang taon.

Mas lalong tumindi ang espekulasyon ng paglalaro sa Flying Titans ni Sisi sa lumabas na post sa social media ng kanyang kasintahan na si College of Saint Benilde Blazers Chris Flores.

Parte ang 6-foot-2 player na si Flores ng Negros Muscovado sa MPBL, habang inaantabayanan naman ang pagpasok ni Rondina sa Choco Mucho kasunod ng lumabas na post.

“Catch up catch up malapit na ma busy,” saad sa naturang post habang kaantabay ang emoji na pusong ube na naididikit sa kulay ng Choco Mucho.

Kabi-kabila rin ang post sa social media ng pagkumpirmang paglalaro ng 26-anyos na dating University of Santo Tomas Golden Tigresses at dating University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 81 MVP at four-time beach volley best player.

Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, nagkaroon ng pagpupulong ang Philippine National Volleyball Federation (PNVF) upang pag-usapan ang magiging hakbang at kinabukasan ng koponan sa local at international competitions ng beach volleyball, kung saan naglalaro si Rondina, kasama sina Jovelyn Gonzaga at Bernadeth Pons na napabalitaang lalaro na rin sa indoor games sa pro-league

Maugong ang balita sa social media na papasok na sa indoor si Pons sa koponan ng six-time titlist at All-Filipino champions Creamline, habang babalik ng Cignal HD Spikers si Gonzaga matapos ang ilang kumperensiya sa Army Lady Troopers. (Gerard Arce)

