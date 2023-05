Marcos sa DICT: e-Gov system ilarga na

Pinakilos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Information and Communications Technology (DICT) para ilarga ang e-Gov system sa mga lokal na pamahalaan bilang bahagi ng isinusulong na digitalization sa gobyerno.

Ang direktiba ay ginawa ng pangulo sa ginanap na sectoral meeting sa Malacañang kung saan sentro ng mga pinag-usapan ay ang mga nakalinyang proyekto ng DICT pati na ang may kinalaman sa cybersecurity.

“Let’s capacitate our LGUs so they can adapt to the system,” anang pangulo kay DICT Secretary Ivan Uy.

Sa pamamagitan ng e-Gov system ay makakatipid ng malaking pera ang LGUs at mapapalakas ang kita dahil magiging maayos ang koleksiyon na hindi na dadaan sa mga under the table transaction.

Matatandaang inianunsiyo ng DICT noong December 2022 ang e-Gov super app, bilang panimula ng digitalization ng mga sistema sa gobyerno kabilang na ang LGUs at nakatakdang ilunsad sa susunod na buwan. (Aileen Taliping)

