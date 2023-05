Kamara aligaga sa ikalawang SONA ni BBM

Pinaghahandaan na sa Kamara de Representantes ang ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ang pagbubukas ng ikalawang regular session ng 19th Congress sa Hulyo 24.

Ayon sa Memorandum na pirmado ni House Secretary General Reginald Velasco, magbubukas ang sesyon ng alas-10:00 nang umaga at ang SONA ay alas-4:00 nang hapon.

Gaya sa mga nakaraang SONA, magpapatupad ng one-kilometer radius no fly zone sa House of Representatives Complex mula ala-1:00 hanggang alas-7:00 nang gabi sa Hul­yo 24.

Ipatutupad din ang No SONA 2023 Car Pass, No Entry policy and No SONA 2023 ID, No Entry policy sa Hulyo 24.

Gagamitin ang HousePass system para sa pagrerehistro ng mga empleyado at bisita na bibigyan ng SONA 2023 IDs at car pass na magagamit lamang sa Hulyo 24, 2023. Ang guidelines para sa HousePass system ay ilalabas sa mga darating na araw. (Billy Begas)