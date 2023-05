Kakatok uli sa NBA! Kai Sotto kukunin atensiyon ng Jazz

Posibleng magkita at magkaharap muli sa isang laro ang homegrown na si Kai Zachary Sotto at ang kakampi nito sa Gilas Pilipinas bilang naturalized player na Filipino American na si Jordan Clarkson.

Ito ay matapos maitakda ng kampo ni Sotto ang pinakamalaking hakbang patungo sa realidad ng matagal na nitong pinapangarap na maging unang full-blooded na Pilipino na makapaglaro sa internasyonal na ligang NBA.

Inihayag ni Tony Ronzone ng powerhouse agency na Wasserman Sports sa panayam ng SPIN.ph na kasama si Kai Sotto sa mga lalahok sa Utah Jazz NBA mini-camp sa Mayo 30 at 31.

Makakasama ni Sotto ang mga dati at kasalukuyang manlalaro ng NBA gayundin ang mga bituin mula sa Europa.

Pagdating doon, ang Gilas Pilipinas mainstay ang magiging unang full-blooded Filipino na magiging bahagi ng elite level na ito ng organized basketball.

“Kai is already working out in Los Angeles and he will leave for Utah on the 29th,” sabi ni Ronzone.

Hindi nakuha ng Utah ang playoffs at nasa gitna pa rin ng muling pagtatayo mula sa panahon ni Donovan Mitchell. Ang Fil-American guard na si Jordan Clarkson ay nagsimula sa koponan noong nakaraang season ngunit ngayon ay isang free agent sa unang pagkakataon sa kanyang karera sa NBA.

Si Sotto ay nagmula sa isang maikli ngunit makabuluhang stint sa Japan B.League kung saan tumulong ito dalhin ang Hiroshima Dragonflies sa playoffs sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-average ng 8.9 points, 6.1 rebounds at 1.4 assists kada sa 19 na laro. (Lito Oredo)