Julie Anne pang-‘first lady’ ang karisma 

Future ‘first lady’ ang datingan ni Julie Anne San Jose. O puwede ring politiko talaga, ha!

Trending nga ang birthday party niya sa Porac, Pampanga, kasama ang mga kababayan nating Aeta. At makikita nga ang kakaibang kaligayahan sa mukha niya sa pagsisilbi, pakikipaglaro, pagbibigay ng mga regalo, pagpapakain sa naturang komunidad.

“Birthday blessings are always best when shared. I had a lovely time with the members of the Aeta community in Pampanga. It was indeed a blessing to be with children and see their beautiful smiles,” sabi ni Julie Anne.

Siyempre, kasama niya ang dyowang si Rayver Cruz, na todo alalay talaga sa kanya. Masayang-masaya nga ang mga taong nakasalamuha ni Julie Anne, dahil ramdam mong super genuine ang pakikitungo nila sa kanila.

Anyway, ngayong May 28 (Sunday) na nga ang ultimate bakbakan ng Final 4 Clashers sa ‘The Clash 2023!’

Sino kina ‘Feisty Diva’ Arabelle dela Cruz, ‘Baby Girl Biritera’ Liana Castillo, ‘Sexy Songstress’ Mariel Reyes, ‘Simpatikong Bokalista’ Rex Baculfo ang tatanghaling ‘The Clash’ grand champion?

Bukod nga sa matinding pasiklaban sa Clash Arena, may bonus pang pakilig ang #JulieVer, ha! (Dondon Sermino)

