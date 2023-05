Hotel guest may natagpuang bangkay sa higaan

Anong mararamdaman mo kung may makita kang naaagnas na bangkay sa hotel na pinili mo para makapagpahinga sa iyong travel? ‘Yan ang naging karanasan ng isang guest na ito sa China.

Kamakailan lang ay nagcheck-in sa Guzang Shuhua Inn, isang hotel sa Lhasa, Tibet ang guest na kinilalang si Mr. Zhang. Pagkapasok niya rito ay agad umanong sumuntok sa kanyang ilong ang tila umaangalingasaw na amoy.

Dahil sa sobrang pagod ay hindi na niya ito inisip pa. Una niyang inakala na marahil galing lang ito sa resto ng hotel. Bukod dito, kwela niya ring pinaghinalaang baka nanggagaling lang ito sa amoy ng kanyang paa. Hanggang sa napagdesisyunan ni Mr. Zhang na umidlip muna.

Pasado alas-tres ng hapon ay lumabas siya ng hotel upang magpahangin at mamasyal muna. Pagkaraang makabalik ni Mr. Zhang sa kanyang room ay napansin niya na tila mas lumakas ang amoy nito kaya naman nag-request na siya sa mga staff ng hotel na magpalipat ng room.

Nang kinagabihan, dumating ang mga awtoridad at kapulisan kung saan inimbitahan nila si Mr. Zhang para kausapin. Sa kanilang paghaharap, ibinalita ng mga pulis na mayroon silang natagpuang bangkay sa mismong ilalim ng higaan nito. Dahil dito, kinailangan na kuhanan ng DNA sample si Mr. Zhang para sa gagawing imbestigasyon.

Makalipas ang ilang linggo ay nag-viral ito sa internet matapos ihayag ni Mr. Zhang ang kanyang nakakatakot na karanasan. Ilang araw din umano siyang hindi pinatulog tuwing nai-imagine niya na natulog siya sa kama na may bangkay!

“I am very scared and I am still struggling to sleep,” sabi niya sa isang panayam.

Sa ngayon, ayon sa kapulisan ay nahuli na ang totoong suspek na pumatay at naglagay ng naturang bangkay sa bed ng hotel. (Moises Caleon)