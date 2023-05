Hindi pa tapos ang laban! Jayson Tatum, Celtics nagising sa Game 4

Ayaw pang isuko ni Jayson Tatum ang season ng Boston.

Nagsalansan ng 34 points, 11 rebounds si Tatum, may tig-16 sina Derrick White at Jaylen Brown, at naisahan ng Celtics ang Miami 116-99 sa Game 4 ng East finals nitong Martes.

Nakaiwas sa sweep ang Celtics pero iwan pa rin sa series 3-1. Iho-host ng Boston ang Game 5 sa TD Garden sa Biyernes (araw sa Manila).

“We were just trying to save our season,” ani Tatum, 4 for 9 sa labas ng arc para angklahan ang 33-point edge ng Boston sa 3-pointers.

Sa loob ng 3 minutes ay nagkasa ng 18-0 run ang Celtics para baligtarin ang 9-point deficit tungo sa 9-point lead sa third quarter.

May 14 markers pa si Grant Williams, 12 ay Al Horford at 11 kay Marcus Smart.

Na-delay ang balik ng Heat sa NBA Finals sa kabila ng 29 points ni Jimmy Butler at 17 ni Gabe Vincent.

Limitado sa 7 attempts lang si Bam Adebayo tungo sa 10 points, at anemic na 8 for 32 sa long range ang Miami.

“We were getting stops,” dagdag ni Tatum. “We were getting out in transition. You see layups and free throws go in, the jump shots start to feel a lot easier.” (Vladi Eduarte)