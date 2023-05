Grandmaster Wesley So 4th sa 2023 GCT Chess

LUMANDING sa fourth place si Super Grandmaster Wesley So matapos nitong makipaghatian ng puntos kay GM Jan-Krzysztof Duda ng Poland sa ninth at final round ng 2023 GCT Superbet Chess Classic sa Bucharest, Romania.

Nakalikom si 29-year-old So ng limang puntos sa event na ipinatupad ang 10-player single round robin format upang sumalo sa four-way tie sa fourth spot.

Matapos idaan sa tiebreak points ay nakuntento ang tubong Cavite sa pang-apat na pwesto, pangalawa si GM Alireza Firouzia habang tersero si GM Anis Giri ng the Netherlands.

Si US GM Fabiano Caruana ang sumungkit ng korona.

Hindi nakatikim ng kabiguan si former Philippine Chess team star player So, pero nagsumite ito ng walong tabla at isang panalo kaya kinapos ng kalahating puntos kay Caruana upang masikwat ang titulo.

Samantala, kasalukuyang tumutulak uli ng piyesa si So sa ibang chess tournament at pakay nitong mapaganda ang kanyang performances.

(Elech Dawa)